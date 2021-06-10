宜蘭大學傳出有宿舍管理員的家屬確診，讓學校再拉警報，提醒師生注意。（胡健森攝）

宜蘭大學在上個月傳出校內有人確診新冠肺炎，經過緊急追查，發現是一名勞動部派駐學校的安心上工人員，讓師生相當緊張，所幸疫情並未進一步蔓延，但今（10）日又傳出有一名學校宿舍管理員的家屬確診，學校不敢大意，立即通知在校學生，即日起進行自我健康監測14天，同時配合縣府衛生局進行疫調及篩檢作業。

據了解，學校是在今天上午8點多接到縣府衛生局的通知，指學校某位宿舍管理員的家屬確診感染新冠肺炎，學校立即發出通知，提醒師生注意，同時這名宿舍管理員已更在今天完成採檢，目前在等待檢驗報告，但為了確認學生的健康，學校配合衛生單位進行相關疫調及消毒作業，並請同學配合相關疫調作業。

根據學生流出的這份學校的通知指出，在6月6日（00:00-8:00）、6月6日（16:00-24:00）、6月9日（00:00-8:00）以及6月9日（16:00-24:00），這幾個時段與這名管理員有接觸15分鐘以上且未戴口罩的同學，必須立即向宿舍公關組登記；學校在完成接觸名單統計後，衛保組將另行連繫至陽大附醫採檢時間。

學校也立即通知所有的學生即日起進行自我健康監測14天，如果有不適症狀勿搭乘大眾交通工具，並盡速就醫。據了解，目前宿舍內還有男生205人、女生125人，但有經歷過上個月的事件後，學生的情緒都還算穩定，由於已接近學期尾聲，學校也開始規畫學生離宿的時間。

(中時 )