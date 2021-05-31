無論是在家中還是在外面，一般人只要看到蟑螂都會忍不住拿起拖鞋或是各種道具消滅牠，但泰國一名男子卻不一樣，他看到路邊奄奄一息的「小強」，不僅沒將牠踩死還將小強趕緊送醫治療，讓獸醫院的所有人全看傻了眼。

根據泰國媒體的報導，泰國一名獸醫塔努（ธนู ลิมปพัฒนวณิชย์）於本月25日時，在個人FB上分享一個特殊的治療經驗。塔努在貼文中表示，一名男子於24日前往醫院求診，但他想要治療的動物不是狗也不是貓，而是人人喊打的蟑螂。由於這隻蟑螂走在路上時被路人踩到身受重傷，該名男子看到後相當不忍，擔心這個無辜的小生命就此消失，因此緊急送往獸醫院治療。

男子善良的舉動感動了塔努，經過塔努的治療小強也逐漸恢復健康，塔努擔心沒人相信，還特別在文中表示「這是真人真事不是開玩笑，每個物種的生命都值得被愛，希望世界上能更多這樣的人，才能讓世界變得更好」。

但網友看到貼文後卻有不同的看法，有網友認為「他真的是善良的好人」、「將來會得到回報」、「世界上真的需要多一點善良的人」，不過也有網友認為「要救也要看是什麼生物，蟑螂身上帶著這麼多的病原體」、「善良用錯地方了吧」、「我看到蟑螂還不死只會多補一腳送牠上西天」、「我看到蟑螂真的沒辦法好好對待牠」。