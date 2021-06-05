國內疫情嚴峻，雙北疫情已成為全台最為慘重的區域，截至4日為止，雙北已累計近8千人確診。5日新增37死、全國更已逾2百人死於疫情。但民進黨立委吳思瑤卻在臉書PO文喊「為台日友好，乾杯」。引來不少網友留言灌爆臉書，令國民黨台北市議員羅智強、游淑慧、徐巧芯相當傻眼，游淑慧直言，「這就是我認識的她，只是居然連掩飾都沒有，訝異，一早我們民代就聽說今天死亡人數新高，大家都心情沉重。不要說你一個立委不知道……到底是有多愛喝，是有多開心？」。

民進黨立委 吳思瑤臉書。(圖/翻攝自 吳思瑤臉書)

全國三級警戒將維持到6月14日，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、疫情指揮中心都保持高度戒備，唯恐疫情再度攀升，並多次呼籲民眾，沒事不要出門。

有鑑於台灣疫苗短缺，與台灣交好的日本昨日捐贈124萬劑AZ疫苗抵台，讓民進黨士氣大振，黨籍立委吳思瑤5日下午開心地在臉書發文喊話「為台日友好，乾杯！」，並表示，「冰箱飲品一半是MadeInJapan，生活在天母就像小日本」。

相關貼文令不少網友相當傻眼，留言痛批「我是來看無良心的人、什麼時候下地獄！」、「看了這張照片好想哭 ，我們的冰箱是急著想塞滿食物，可是你的冰箱卻是放著各式各樣的酒類，百姓為著打不到的疫苗擔心夜不成眠，你卻有興致喝醉」、「妳的選區，昨天一家四口死了三個在家裡，妳跟我說乾杯？」。

國民黨台北市議員徐巧芯也忍不住在吳思瑤臉書留言，「今天是一個令人難過的日子，指揮中心公布離開我們的國人高達37位。此時民眾需要的是執政黨的謙卑，而不是千杯」。游淑慧則在臉書粉專「不演了新聞台」留言，「這就是我認識的她，吳思瑤的日常，只是居然連掩飾都沒有，訝異」。

為台日友好，乾杯！ #冰箱飲品一半是MadeInJapan #生活在天母就像小日本 由吳思瑤發佈於 2021年6月4日 星期五

今天新增37人死亡，實際數字遠不只於此。 思瑤邀大家乾杯。 由不演了新聞台發佈於 2021年6月5日 星期六

徐巧芯、游淑慧、羅智強臉書。(圖/翻攝自臉書)

(中時新聞網)