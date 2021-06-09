寵物溝通師最常面對的自我懷疑，就是到底溝通所獲得的答案，是自己的腦補？還是真的是毛孩的意思？｢真的是這樣嗎？」、｢這個答案可能嗎？」，總是必須在跟飼主核對完後，才能為整個溝通畫下安心的句點。

例如有回我跟一隻汪汪溝通，牠的話不多，只跟我說：｢主人放屁很臭！」來找我的案主是媽咪，我並不知她家還有哪些成員，心想要是汪汪家就只有媽咪，那我回答這問題時，不是會讓媽咪很尷尬？

｢到底要不要略過這個答案？」、｢應該是自己腦補、就不要提了罷？！」我內心反覆糾結，但因為牠是省話一哥，如果連這個都不講，好像也沒太多事可以轉述給飼主知道。

於是我硬著頭皮跟案主說：｢寶貝嫌家裡有人放屁很臭！」本以為案主會反駁，沒想到對方聽完的反應，竟是傳來一陣震天欲聾的大笑：｢沒錯！我男朋友超愛放屁的。」

好，真的不是我腦補！！

另外一個例子是來自一個｢無敵超級寵溺」毛孩的飼主，她給我看她為兩隻貓一隻狗打造的陽台天堂，貓咪可以有跳台在安全寬廣的陽台上抓鳥，老狗也有一個搖籃可在陽台曬太陽，我看了都很想報名當她家寵物。

她問我：｢咪咪很喜歡到外面散步，但麵麵為何都不肯出去？」

這時表達力很好、卻不愛外出的麵麵回我說：｢在陽台往上看有雲在飄，往下看有人跟車車在動，好有趣；而且還常有笨笨的麻雀會誤飛進來，我咻一下就抓住牠，好好玩，又可以送給媽咪當禮物。但出去的話，我會很緊張，必須專心低著頭走路，結果看到的都是地面，這有什麼好看的，不如待在陽台就好。」

飼主KiKi為毛孩打造陽台天堂。(圖/飼主KiKi授權)

當下，我突然可以感受到牠走在外面，只能用貓的高度看世界的心情，那幾乎是人趴著匍匍前進的高度，就如同牠所說，除了水泥地，牠還能看到什麼呢？

但在牠給我這個答案之前，我從來沒有想過這樣的問題，所以，這絕對不是我自己想出來的答案。而且重點是，牠一句話開啟了我的智慧：要懂得換位思考！如果我們不跟毛孩換高度，怎麼會了解牠們的世界！