高爾宣最近這一個多月因為疫情影響有近十場商演活動。（翻攝IG）

CHING G SQUARD日前推出新歌〈FREE WAY〉。(翻攝IG)

高爾宣昨天(6／14)過24歲生日，近期閉關埋首做新專輯的他，生日當天一連在IG發兩則動態，除了放上愛貓照片感謝網友的祝福外，還把視為家人的陶山音樂夥伴們包括陶山、陳忻玥、李杰明、王艷薇、九九等一起合唱的歌曲〈Changing〉MV片段放上，還不忘為差一天生日的媽媽（6／15）獻上祝福，足見他對親情友情的重視。高爾宣許下生日願望：「希望疫情能盡快的控制住，也希望大家都能平安健康度過這艱難的時期。我的生日和媽媽差一天，往年都會全家人一起慶祝，今年因為疫情必須要延後，也希望等疫情結束之後再跟全家人一起煮一頓好吃的慶祝一下！」

高爾宣久未露面也沒在IG發文，他原本打算在自己生日前後發表新作，因為疫情延宕進度，預計暑假發片，他表示：「新專輯的進度還算順利，除了錄音比較不方便以外，其餘的工作都有在軌道上，現在做最後總整理，希望能夠在七、八月時推出！」

事實上高爾宣其實外務甚多，在疫情爆發前除了活動邀約爆多，前陣子也為蔡詩芸的新歌跨刀，還忙著製作自己團體CHING G SQUARD新歌〈FREE WAY〉。已經一年多沒發表新歌的CHING G SQUARD藉著這首〈FREE WAY〉講述這一年團員們各自奔走及為自己音樂努力的心路歷程，四位團員也特別以「公路」動畫型態的歌詞MV「另類合體」，希望讓歌迷感受他們彼此心中成長的與感觸。