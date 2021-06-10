澳洲一名釣客日前出海至距離西澳洲2千多公里的科克斯群島釣魚，期間他成功捕到一條鰺魚，沒想到魚流出的血滴入海裡，很快就吸引附近鯊魚的注意，陸續游來3條烏翅真鯊來搶食，而釣客並未拋下戰利品離開，反而勇猛地與對方展開搏鬥，最終將鯊魚嚇跑。

根據《每日郵報》報導，21歲的沃森(Cooper Watson)日前至科克斯群島(Cocos Islands)釣魚，當時他在及膝深的淺海區釣到一條鰺魚，隨後他抓住魚嘴，試圖將戰利品拉出水面，沒想到魚咬住餌後，使其嘴部滲血，鰺魚的血腥味同時也吸引3條烏翅真鯊(Blacktip reef shark)的注意。

一條鯊魚發現獵物後，便跳起來撕咬鰺魚，導致鰺魚流出更多的血滴入海中，這也讓鯊魚變得更躁動，之後還陸續出現2隻鯊魚，並在沃森的腳邊徘徊，沃森為了保護戰利品，趕緊用腳將牠們踢開，才成功守住剛釣到的魚，而鯊魚也被嚇得趕緊游走，沃森受訪時表示，當時自己非常幸運，過程中必沒有受傷。

沃森提到，起初他只擔心，剛釣到的魚會被鯊魚搶走，「之後又出現2隻，其中一隻甚至不斷游到我腳邊，我的第一反應是想讓牠滾開，所以才會用腳踢鯊魚」，假若不幸被咬傷，會非常的麻煩，因為那裡並沒有通訊服務，因此難以向人求助。