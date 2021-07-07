炎炎夏日，民眾開冷氣降溫時，會習慣將門窗緊閉，避免冷氣外洩。近日就有網友抱怨，在辦公室吹冷氣時，同事都會將窗戶打開，導致室溫遲遲降不下來，讓他心生不滿，沒想到事後卻被網友糾正，指開窗是常識，掀起眾人熱議。

原PO在PTT「八卦板」PO文抱怨，每次辦公室開冷氣時，就有白目同事硬是要開窗，導致室內溫度降不下來，整間辦公室像火爐一樣熱，問對方為何堅持要開窗，只得到「不開會悶死」的答案，讓他無法接受，痛批「用愛發電也不是這樣吧！北極熊都沒家了」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「這是腦袋也開窗了」、「開冷氣蓋厚棉被的概念啊，笑死」、「怕病毒吧，現在公司也會開一點窗，常聽到咳聲」、「乾脆叫他自備氧氣筒吧」。

不過也有人指出，「開冷氣本來就要開窗戶，這不是常識嗎」、「你知道不開窗你們是一直在吸髒空氣嗎」、「冷氣其實就像風扇，沒有內外空氣交換，本來就要開窗戶」、「其實他是對的，不是含氧量的問題，是CO2濃度不能過高，而且你缺氧不會有自覺，所以開窗正確」。

事實上，基隆市環保局去年夏天就曾建議民眾吹冷氣時要開窗，因為空氣中飄散著二氧化碳（CO2）、一氧化碳（CO）、甲醛（HCHO）、臭氧（O3）、懸浮微粒PM10、細懸浮微粒PM2.5、細菌等各種汙染物質，會影響人體呼吸道，尤其二氧化碳容易在室內堆積。因此開冷氣時，最好是將窗戶打開約「一個拳頭」得寬度，讓空氣保持流通，除了有助排出汙染物，也能降低感染風險。