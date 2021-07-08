家中有小孩的家長，若是將小孩交由父親照顧，往往會發生意想不到的事情。美國一處棒球場，日前就被民眾拍到一位父親獨自帶著幼童來看棒球，但他一看到棒球飛來竟放開手中的女兒，以神速接球再抱住女兒，超狂的畫面讓網友們看了全傻眼。

根據外國媒體的綜合報導，雖新冠肺炎疫情持續在各國爆發，但已大規模接種疫苗的美國已陸續開放大型活動的舉辦。而近日網路上流傳了一段位於亞利桑那州鳳凰城棒球場上的影片，影片中一名父親帶著1歲左右的小女兒，前往棒球場觀看響尾蛇隊與巨人隊的比賽。

當時這名父親左手還抱著拿著奶瓶的女兒，右手則拿著一杯啤酒觀賽，沒想到選手突然轟出全壘打使棒球朝觀眾席飛來，興奮的父親立馬站起，將左手中的女兒往上一拋，伸手抓住棒球，接著再立刻抱住下墜的女兒，而右手的啤酒則是只有灑出來一些。

短短13秒的超狂影片公開到網路上後，立即吸引大批網友轉發，紛紛留言「這位老爸身手太狂了」、「原來棒球比女兒還重要」、「看他女兒一臉嚇的快哭了」、「媽媽看到這畫面肯定要抓狂了」、「這個故事告訴我們千萬別給男人帶小孩」、「所以他真的是把女兒往上拋、接球，然後再抱住女兒嗎」、「天哪！這影片我真的反覆看了好幾次」、「不得不說他時間算得很剛好」。★中時新聞網提醒您：危險動作，請勿模仿！喝酒過量，有礙健康！