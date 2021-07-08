隨著現代人交友觀念越來越開放，若是在酒吧遇到聊得來的對象，就有可能被邀請一起回家，不過若是沒搞清楚對方的身分，可能無意間變成別人的小三。一名女網友日前在酒吧中遇到一位個性相當契合的對象，便在對方的邀約下一同回到男子住處，沒想到她竟在廁所中發現不少女性用品，因此留下紙條並拍攝成影片公開到網路上。

根據英國媒體《太陽報》報導，一名TikTok帳號為「jdidnbbnjnsbbbrjdididhd0」的外國女網友，日前在社群平台上公開一段影片。影片中她表示自己在酒吧中遇到一個可愛的男子，她也應了男子的邀請，與他吃完晚餐後一同回家。沒想到她進了男子家中的廁所後，竟在一旁的置物櫃上發現不少被整理過的女性用品，驚覺不對勁。

後來詢問男子「廁所的女子用品是誰的」時，得到的回應卻是「室友的」，讓她感覺相當可疑，直覺男子打算出軌，為了避免其他人無辜成為小三以及正宮繼續受騙，她便留了一張紙條，寫上「女孩，妳被欺騙了」，並放入衛生棉盒當中，希望有機會被正宮看到，之後她就用其他理由離開男子家中。

影片上傳後吸引200萬名網友觀看、轉發，紛紛留言「妳真棒！這樣做就對了」、「真希望正宮能看到」、「好期待後續會發生什麼事」、「這男的若是真的有女友就太糟糕了」。★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！開車不喝酒，喝酒不開車！