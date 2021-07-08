英國一名女子日前在家中入睡後，不斷聽到客廳傳來奇怪的聲音，她便起身查看，沒想到竟看到一名陌生男子闖入家中上廁所，還發出濃濃的臭味，氣得她打電話報警，卻遭到警方嘲笑。

根據英國媒體《太陽報》及《鏡報》的報導，來自英格蘭西米德蘭茲郡（West Midlands）的36歲女子柯斯蒂麥當勞（Kirsty MacDonald），是當地一間沙龍店的美髮設計師。某日凌晨2點，正當她熟睡時卻聽到屋裡不時傳來奇怪的聲音，被吵醒的她擔心有人闖入，便小心翼翼的下床走出房門查看。

沒想到柯斯蒂真的看到一名陌生男子出現在家中，還鬼鬼祟祟的從廁所裡衝出來，接著奪門而出逃逸無蹤。柯斯蒂雖被眼前的景象嚇了一大跳，但她也趕緊確認家中是否有被偷什麼，所幸貴重物品都好端端的待在原處沒被移動，錢財也沒有少，但廁所卻發出陣陣惡臭，讓她相當崩潰，直覺反應男子闖入她家原來是為了拉屎，氣得她趕緊立刻報警。

但警方在電話中聽了柯斯蒂的證詞後竟哈哈大笑，並認為男子沒有造成柯斯蒂的財務損失，或是人員傷亡，因此不算犯罪，讓柯斯蒂相當憤怒，認為警方的處理態度太過輕率，事後立即PO文分享，直言「我的隱私受到侵犯」。

另外，柯斯蒂的好友還透過臉書找到嫌犯的帳號，並向對方發出訊息要求道歉，同時也將男子的身分提供給警方。網友看到貼文也認為警方的處理態度不佳，紛紛轉發、留言替柯斯蒂聲援。