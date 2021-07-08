印度日前發生一起離譜的家庭糾紛，一名男子與妻子結婚後才半年，妻子便以丈夫長期酗酒為由堅持離婚，沒多久後就轉嫁給男子的父親，兩人還育有1子，讓男子相當崩潰，衝到警局控告自己的父親。

根據外國媒體的綜合報導，來自印度北方幫佈道恩縣（Budaun）比紹利鎮（Bisauli）的22歲男子，於2016年時與妻子結婚，但當時2人都還未成年，因此沒有獲得法律保障，但結婚才過半年，妻子便以受不了他酗酒為由堅持離婚，即使男子不斷挽留依然留不住妻子。

沒想到過陣子男子發現，前妻已經偷偷改嫁，而且改嫁的對象還是自己的48歲父親，讓他大感震驚，一查之下才知道原來前妻與父親早在多年前就有染，而且還生了一個2歲的小孩，這才驚覺自己疑似被爸爸戴了超大綠帽，現在前妻要改稱繼母，他們的孩子則是自己的兄弟姊妹，超複雜的關係讓男子當場崩潰，直衝警局控告自己的父親破壞家庭。

不過，即使警方介入協調並安排雙方進行會議討論，男子與父親的態度依然十分強硬，沒有一方願意退讓。另外，前妻也表示自己目前與第二任丈夫的感情很好、很幸福，並不想離開對方。

而當時兩人的婚姻因不具有法律效力，所以男子不管怎麼堅持也沒有用，因為前妻是成年後才與父親結婚登記並生下小孩，在法律上他們才是名副其實的夫妻。