南韓女團「少女時代」最初由潤娥、蒂芬妮、俞利、孝淵、秀英、徐玄、太妍、珊妮、潔西卡9人組成，2007年一出道即受到高度關注，尤其以〈Gee〉爆紅後，更是成為國民女團，而其實SM娛樂一直流傳她們有個「傳說成員」，俞利也出面證實這故事，更透露對方是因為長得太美了，才沒能入選少時。

原來「少時傳說成員」就是演員李沇熹，近來她到俞利YouTube頻道作客，俞利就透露當年李沇熹沒進入少女時代的原因，全因她「長相太出眾」，若加入少時，會因太耀眼搶走其他人的視線，笑說：「這真的是從SM裡面流傳已久的傳說」。

俞利透露李沇熹因為太美才沒入團少女時代。（圖／翻攝自YouTube）

對此，李沇熹只謙虛搖頭否認，認為自己如果加入少時的話，好像會被埋沒（光芒），讓俞利聽了打趣直虧！「姐姐連性格都很謙虛，真是的，很煩。」看得出兩人的好感情。

事實上，李沇熹當年從第2屆SM Best青少年最佳選拔大會外貌大獎出道，曾經是少女時代練習生之一，沒進入少時後，公司安排她重心放在演戲，雖然李沇熹已在去年離開SM娛樂，但仍和少時團員們感情不錯，而她也是韓國公認的清純美女，去年6月宣布結婚當人妻。