陸軍第三區支援指揮部陳姓上士，得知部隊間在傳他的女友和同單位的陳姓中士有一夜情，不只打電話嗆中士「提你頭見廠長」，還直衝中士寢室，拿香菸狠燙中士胸口。中士事後提告，台北地檢署依傷害、恐嚇等罪起訴上士。

檢警調查，上士2020年4月間聽到部隊中，有人在聊他女友的八卦，稱他女友和中士有一腿，上士懷疑是中士自己亂放話，因此打電話要求中士出面說清楚，但中士拒絕，上士因此氣得大罵「把整個廠翻掉，都可以把你找出來」、「提你的頭去見廠長」。

同年6月間深夜，上士喝了酒後又想到此事，越想越氣，竟直衝中士寢室大鬧，並拿香菸狠燙中士的左胸口。中士事後驗傷提告，上士則針對謠傳他女友一夜情的事情，反告中士妨害名譽。

因中士提出驗傷單及與上士的通話錄音，事證明確，檢察官依傷害、恐嚇等罪起訴上士；至於上士告妨害名譽，因被謠傳一夜情的女友本人未提告，且已超過6個月告訴期間，檢察官認無調查必要，直接簽結。

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