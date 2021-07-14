台灣疫情持續，但疫苗短缺，仍無法普遍施打，近日有陸生主動詢問衛福部，是否有疫苗可打，直接獲得否定的答覆，對此情況深感無奈，再度體驗到「被排斥在體系之外的疏離感」，為了升學，嘆言只能自立自強。

境外生權益小組近日在官方臉書發布訊息，提到有陸生主動詢問衛福部，是否可排到施打疫苗，衛福部職員直接回覆，必須是具備居留證與健保卡的外籍人士才可登記預約疫苗，再加上台灣目前疫苗短缺，公費疫苗方面，則是得等到施打對象都完成接種，政府才會再評估，是否讓沒有居留證與健保卡的外籍人士打疫苗，不過也強調陸生確實不包含在公費施打疫苗群體之內。

就讀台北某知名公立大學碩士陸生表示，不少陸生確實想返陸打疫苗，但想到去年遭民進黨政府阻攔回台，仍餘悸猶存，擔心回到大陸之後，又無法回台繼續學業，「怕回去就過不來影響開學，再加上兩岸28天的隔離，所以是想回去又不敢回去。」

陸生徘徊在兩岸，已淪為「第三種人」，該名陸生說：「大陸政府也不管我們，只會拿我們當槍使，藉著意義來攻擊台灣，台辦到現在任何關心都沒有，這種事情都不敢細想的，大陸政府不給我們幫倒忙，已經謝天謝地了」；至於在台灣，最主要仍受限於身分問題，「該有的都沒有，只能自立自強！」

該名陸生也說，包含政府與民間企業採購的、捐贈的以及台產疫苗在內，台灣總共疫苗3000萬劑，數量並不夠，「陸生們在意的，依然是被排斥在體系之外的疏離感」，爸媽們當然也非常擔心，不過基於公共衛生角度來說，「打不打（疫苗）應是個人的選擇問題，能不能打是剝奪了選擇權的問題。」

至於陸生對於疫苗的心態，該名陸生認為，陸生矛盾的心態與台灣民眾相當，當初政府開放民眾自費施打，但接種意願不高，如今疫苗短缺，注射疫苗意願反而變高，「比較折衷的一個辦法，台灣政府承認科興、國藥，大陸政府承認高端、聯亞，推出兩岸疫苗護照，愛打啥打啥！」