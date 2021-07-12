外國一名飼主近日在走失寵物的社團中，看見自家愛貓的照片被刊登在上面，但她很確定她的貓並沒有走失，於是疑惑地私訊了PO文者，這才得知原來最近在減肥的愛貓覺得飼主給的飼料太少了，才獨自外出去鄰居家討要食物，逗趣的真相讓她哭笑不得。

根據《The Dodo》報導，貓咪羅恩（Ron Weasley）原本是一隻被救援的流浪貓，由布蘭迪（Brandi Schmidt）暫時收留作為中途家庭，後來便被送往當地的收養中心，然而羅恩對每個人都非常不友善，在收養中心過得並不好，無奈之下工作人員只好打電話請布蘭迪將牠帶回。

回到布蘭迪家後，羅恩變得非常自在，連討厭其他人的個性也漸漸改變，就算有賓客上門牠也不會緊張害怕，羅恩還很喜歡到處冒險，每次白天牠都會外出，晚上再準時返回家中。不過某一天，布蘭迪卻在走失寵物的社團內看見羅恩的照片，但她非常確定羅恩沒有不見，因此立刻私訊PO文者詢問狀況。

一問之下才得知，羅恩竟替自己找到了第2個家，原來當時布蘭迪正在替羅恩減肥，牠可能覺得家裡的飼料不夠吃，才會溜去鄰居家討要食物，而且鄰居家基本上不會關門，讓牠可以自由地穿梭在2個家庭之間。

對此布蘭迪非常開心，因為羅恩很不擅長和人交流，如今卻能替自己找到第2個家，代表牠的社交能力提升了很多，而且鄰居一家也非常寵愛羅恩，牠每天都能享用許多零食，還獲得了加倍的愛。