隨著新冠肺炎疫情持續在各國爆發，許多國家紛紛停辦大型活動，只有大規模接種疫苗的美國及英國逐漸開放。而英國近日便有活動舉辦商在郊區舉行大規模的「換妻性愛派對」活動，吸引超過200人參加，而喧鬧的噪音及誇張的歡淫聲，也引起附近鄰居不滿報警。

根據國外媒體的綜合報導，對於新冠肺炎疫情始終相當「佛系」的英國，先前雖多次爆發大規模的群聚感染，但目前已有85%的民眾完成第一劑的疫苗接種，因此英國首相鮑里斯強森（Boris Johnson）宣布將於本月19日如期解封，並表示「未來民眾需學著與病毒和平共存」，也結束社交疏離措施與大型場館的人數限制。

沒想到此公告還沒發佈，本月2日便有民眾檢舉表示，英國林肯郡（Lincolnshire）的鄉村中有一群人正在開性愛派對，聲音之大讓附近鄰居相當困擾。警方到場後一查，發現這場為期4天的「Swingathon」性愛派對，主打男性參加者可享有國王般的頂級待遇，女性同樣也能玩得很開心，吸引超過200人參加。

據了解，這場性愛派對原本為了防疫，對外已宣稱活動取消，沒想到主辦單位竟偷偷地向「換妻俱樂部網站」（Fabswingers）上的註冊會員進行門票販售。想要參加活動的伴侶，除了得負擔要價200英鎊（約新台幣7753元）的門票，還得附上48小時內PCR檢測陰性證明，以及3種身分驗證方式，舉辦方才會告知活動地點。

派對現場準備了裸體歌唱表演、戀物癖展覽、按摩浴缸、各種情趣用品，以及成人節目，還提供雪茄、酒吧、豪華蒙古包提供參加者使用。但他們也因為不斷發出各種吵鬧聲及令人害羞的呻吟聲讓附近鄰居不堪奇擾，因而報警檢舉。

Nature is healing https://t.co/2VdcmswBJ0 — Andrew Feinberg (@AndrewFeinberg) July 3 2021