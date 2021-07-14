美女網紅蕾菈（Lyla）以天使臉孔、魔鬼身材，加上她談話風格尺度無極限，讓蕾菈在網上擁有超夯人氣，而育有6歲女兒的她，日前常嘆自己胸部狀態不理想，而蕾菈近日經過努力保養胸部後，終於讓她開心直呼：「鬆垮垮的胸終於有了小小起色」，並曬出「養胸」後的飽滿成果照。

蕾菈昨（13日）在IG透露，她近期勤勞保養胸部，蕾菈積極擦緊實霜、吃膠原蛋白，睡前還會請男友幫忙按摩胸部，經過一番努力後，終於讓蕾菈開心直呼：「鬆垮垮的胸終於有了小小起色」，蕾菈接著也透露想生第二胎，她計畫生產後再去做胸部「先養肉肉跟脂肪，之後做會比較自然一點」。

同時，蕾菈也曬出「養胸」成果照，她雙峰飽滿、緊實，白嫩上圍呼之欲出，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋，粉絲也興奮許願催蕾菈趕快生第二胎，不過有粉絲則留言鼓勵蕾菈，認為她已經很美了，還釣出蕾菈吐真心話：「總覺得以前的自己胸部比現在好看，好想穿美美的衣服」。

蕾菈在18歲生下女兒、並獨自撫養孩子長大，育有6歲女兒的蕾菈，現在與DJ男友湯宇熱戀中，有網友就羨慕蕾菈「怎麼才可以生完寶寶內內（胸部）還可以保持那麼漂亮的形狀」，蕾菈則直喊大家誤會了「我胸部真的很難看」，表示她平時會特別穿內衣調整，讓照片或影片看起來是好看的，其實蕾菈過去也曾表示，自己常被形容「胸部下垂」，讓她感到困擾，因此蕾菈都會靠穿內衣來調整胸型。