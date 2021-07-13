李爸爸氣得跳出來在下方留言要女兒：「不要浪費社會資源，亂七八糟亂講話」，父女倆在網路上鬥嘴。（截自臉書《女人大律師李怡貞》）

律師李怡貞「大義滅親」，在自己的臉書粉絲專頁爆料自己老爸，在鄉下外出不戴口罩跟朋友聊天，還稱警察若缺開罰單業績，她可私訊告知老爸詳細座標，氣得李爸爸留言要女兒：「不要浪費社會資源，亂七八糟亂講話」。不過李爸的留言遭網友誤會是假帳號，李怡貞還跳出來解釋「真的是我爸」，父女鬥嘴網友還摻一腳，逗趣的一來一往對話笑翻眾人。

律師李怡貞12日在個人臉書粉專《女人大律師李怡貞》發文：「警察叔叔，我爸在鄉下外出不戴口罩，還跟朋友聊天，如果有缺開罰單業績，請私訊會再告知我爸詳細座標，謝謝」，還在貼文留言加碼：「講不聽給他連續開罰沒關係」。

結果李爸爸氣得跳出來在下方留言教訓女兒：「不要浪費社會資源，亂七八糟亂講話」，李怡貞也不甘示弱回：「要不要戴口罩了？還要不要跟朋友聊天？」。不過有網友誤以為李爸爸是假帳號，留言回「吃飽太撐膩」，沒想到李怡貞竟回：「他…真的是…我爸」、「老人不太會用臉書…」。

父女兩人鬥嘴還扯進無辜網友，笑翻眾人，紛紛回應：「真正飼老鼠咬布袋啦！」、「果然是律師，想到的辦法總是不一樣，佩服」、「現代24孝代表」、「每個爸爸好像都是喜歡這樣被對待～哈哈」、「跟你爸爸說會連續處罰，也會上電視，大家都會知道。而且不繳罰款的話，住的房子會被查封，你會流落街頭，我也不收留你。」、「爸爸可能認真思考中~~到底生下的是孝子還是孽子」。

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