自從新冠肺炎疫情爆發後，各國紛紛購買大量疫苗讓民眾施打避免染疫，但有些人打了疫苗之後，竟出現驚人的超能力，不僅湯匙、叉子都能「吸」上身，走路時還不會掉下來，超強的磁力讓眾人看傻了眼。

根據馬來西亞媒體的綜合報導，馬來西亞自疫情爆發後便實施封鎖政策超過1年，但染疫人數還是不斷增加，政府因此積極呼籲民眾前往接種站施打疫苗。但有許多人接種完疫苗後發現，除了疫苗帶來的短暫副作用外，身體竟像漫威電影中的「萬磁王」（Magneto）般出現超強「磁力」。

近日，有不少馬來西亞網友在網路上貼出各種照片，將鐵製湯匙、刀叉、盤子等金屬物品吸附在手臂上，即使走路、擺動手臂也不會掉落；有網友甚至開始將硬幣、鑰匙、剪刀等物品放置在手臂上進行有趣的磁力實驗，也同樣吸緊緊，而且這種現象不只出現在剛接種疫苗的民眾身上，即使已接種了1、2個星期，磁力依然存在，讓人嘖嘖稱奇。

目前馬來西亞所接種的疫苗分別有大陸的科興疫苗、AZ以及輝瑞，但連醫生都不清楚是什麼原因使民眾打了疫苗產生磁力，只能透過研究找尋原因。不過醫生能夠確定的是，無論是哪個廠牌的疫苗，都不能含有金屬物質，也沒有任何一種成分會讓人產生磁力，因此民眾不需要過度擔心。

事實上，施打疫苗產生磁力副作用的事情不僅出現在馬來西亞，大陸各地及印度也有不少人因接種疫苗後產生磁力。