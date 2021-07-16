陳美鳳說自己也能吸鐵鎚。（陳美鳳提供）

陳美鳳很懷念出遊的日子。（摘自臉書）

陳美鳳和藍心湄是姊妹淘。（摘自臉書）

陳美鳳近來忙著拍攝8點檔《黃金歲月》，她今天在臉書分享昨（15）日已前往接種疫苗，「感謝辛苦的醫護人員，照顧好自己也是保護別人」，並分享一張昨在接種疫苗的照片，神情輕鬆。

她同時提到自己身體狀況，透露接種完疫苗有補充足夠的水分，經過一晚的休息後，笑說：「鳳鳳要來吃午餐啦！感覺胃口變很好耶。」身體似沒出現副作用及不適感。有網友好奇她是否可以吸住湯匙？她則貼上一張照片，稱「心湄有喔」。

她稍早解謎，透露自己打的是莫德納疫苗，臉書上那張手臂吸湯匙照是她，不是藍心湄，她同步分享一張手臂也能吸鐵鎚的畫面，身邊友人都覺得不可思議，莫非真成了「萬磁王」？她說，「真的沒有做手腳，助理還用濕紙巾幫我擦，再用面紙擦乾」。

陳美鳳說，找一個角度就可以黏住，「我覺得跟體質有關係，我的助理沒打疫苗也可黏3支湯匙」。由於昨天要打疫苗，所以她已提早向劇組請了幾天的假，助理和好友怕她無聊，幾個人就在家一直拿不同器具在手臂上玩。

陳美鳳也提到，小她10歲的閨密藍心湄怕她拍戲太忙，常常貼心提醒她要記得去施打疫苗，陳美鳳開玩笑說：「我們倆在一起，他就像姊姊，我是妹妹。」