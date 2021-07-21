坊間不斷謠傳魚的記憶只有7秒，但其實並非如此！國外一名飼主一時興起和家中寵物魚玩起眾人熟悉的井字遊戲，但結果卻讓280萬網友震驚直呼「這魚成精了！」

國外一名女飼主經常在抖音（TikTok）帳號「@bettakiki」分享家中寵物魚，其中有一段她與寵物魚玩井字遊戲的影片，讓眾人看了嘖嘖稱奇。畫面中可見，飼主拿起簽字筆直接在魚缸上畫下井字記號，接著寵物魚搶先選擇了要畫的格子，面對飼主步步進逼，牠一度猶豫不決，最後才選擇想下筆的格子，在一人一魚的往來互動中，寵物魚竟贏得了這場遊戲。

影片曝光後震驚280萬網友，紛紛留言直呼「是誰說魚的記憶很短暫」、「魚最後還贏耶」、「驚訝到不知道說什麼好」、「這條魚可能比我還聰明」、「牠本來想擋，意識到自己可以贏」。

事實上國外有不少研究發現，魚的記憶不只7秒，魚類很可能有長達一年至數年的記憶，還有一些研究表明，著名的洄游魚類鮭魚之所以能夠在成年以後返回自己的出生地，是因為牠們對自己幼年生活環境的氣味形成了記憶。