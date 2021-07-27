俄羅斯一名39歲漁夫羅曼（Roman Fedortsov）經常在社群分享捕撈到的深海魚，其中不乏外表奇形怪狀的海洋生物，乍看之下十分嚇人，但也讓不少粉絲大開眼界，吸引64萬人追蹤。

根據外媒報導，羅曼常出沒在俄羅斯北部的挪威海和巴倫支海，平時靠著拖網漁船捕撈鱈魚、黑線鱈和鯖魚等魚種，期間也經常捕獲到長相奇特的深海魚，並一一拍照記錄PO網，意外引起網友熱議。

從羅曼的IG帳號中可見不少讓人看了頭皮發麻的「海洋怪物」，像是擁有凸眼、尖牙與厚唇的魣鱈，被網友戲稱長得跟小丑一模一樣；其它還有頭上長了一顆鮮紅腫包的黑線鱈、滿嘴長著尖牙的鯰魚，以及一隻嘴巴爬滿長條寄生蟲的鱈魚。

這些深海怪魚的模樣曝光後引來不少網友熱議，對此就有內行人表示，深海魚之所以看起來像是怪物，源自於牠們從深海被捕撈上海面後，所面臨的壓力差異，造成牠們的外表因此受到改變，「大多數魚會因為被漁網拉起時產生的壓力變化而迅速變形，牠們通常不是長那樣」、「深海生物會有凸出的眼睛，從嘴裡伸出來的內臟這些奇怪的特徵，是因為被人拖到壓力比原本生活海域小很多的海上」。