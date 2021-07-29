有民眾日前發現家中陽台鐵架上出現一個「謎樣昆蟲窩」，無論是用水沖或是使用漂白水都沒效果，讓他不知該如何是好。沒想到照片曝光後，網友全被昆蟲窩的吸睛外型逗樂了，乍看之下猶如「碎裂茶葉蛋」被插在鐵架上，但也有內行人解答是泥壺蜂的窩。

原PO日前在臉書社團《爆廢公社》PO文透露，自家陽台鐵架上不知何時突然出現一個謎樣的昆蟲窩，但是因為自己實在太害怕，期間有試著用水以及漂白水沖掉，卻一點用處也沒有，讓他崩潰直呼「有人知道這個是什麼昆蟲的窩嗎？請教我該怎麼處理？」

雖然原PO相當驚慌，但網友們發現鐵架上的神祕昆蟲窩，乍看之下就像是超商中販賣的茶葉蛋，紛紛留言打趣笑說「這茶葉蛋怎麼塞進去的？」、「真的很像茶葉蛋殻」、「我想說是誰把茶葉蛋捏碎插在上面」。

不過也有眼尖的內行人指出這是「泥壺蜂」的窩，「其實是蜂窩啦，但可以先確認是否有攻擊性，如果沒有就閒置吧」、「用水沖掉就好了，淋濕一點一定可以沖掉，看起來沒有蜂在附近，別怕，是蜂窩沒錯」、「我家是多了2個泥壺蜂的作品，就讓牠自行利用，不會攻擊，不會妨礙到我就好」。