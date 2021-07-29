住宅老舊、欠缺保養修繕時，容易出現種種問題，嚴重一點更可能孳生害蟲，影響居住環境。一位民眾近日發現自家陽台的老舊鐵窗上生出一顆神秘蟲窩，詢問網友是什麼蟲，由於該蟲窩外型酷似「破碎茶葉蛋殼」，網友歪樓直呼，「這明明就是茶葉蛋！」

一位網友在臉書社團「爆廢公社」上表示，自家陽台鐵架上疑似長出一個爬蟲類的窩，只敢用水沖，但太害怕了不敢靠近，便發文請益，「請問有人知道這個是什麼昆蟲的窩嗎？請教我該怎麼處理？」

「會不會是蜂窩？」、「像是泥壺蜂的」、「比較像螞蟻或是蜂類的窩」、「土蜂窩」、「某種蜂的窩，打碎可能會有一堆用來準備給寶寶吃的小蟲」。不少網友推測這可能是泥壺蜂的蜂窩，建議可以使用除霉劑、高壓水住、或噴燈直接銷毀，另考量窩體並不大，也可以拿工業用手套直接拔掉裝袋。

從照片中可看到，陽台生鏽的鐵架欄杆上掛著一顆小小的咖啡色橢圓狀物，表面有不規則的裂痕，乍看之下就像個破碎的蛋殼，這也讓網友歪樓留言道，「真的很像茶葉蛋」、「這明明就是茶葉蛋」、「確定真的不是茶葉蛋嗎」、「這顏色的茶葉蛋很入味，好吃」、「我想說是誰把茶葉蛋捏碎插在上面」。