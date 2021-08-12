俄羅斯一名汽車技師米凱利安（Vahan Mikaelyan）以改造汽車聞名，日前他將一台國產車客製成能噴出3公尺烈焰的「噴火車」，並將其命名為「龍」。影片曝光後隨即引爆熱議，網友不禁直呼「這感覺是俄羅斯版特務龐德007開的車！」

平時喜歡鑽研改裝技術的米凱利安，經常在社群平台上分享自己的改裝心得和作品，在汽車改裝界小有名氣。日前他將名下的國產車Zhiguli進行改裝，並且增設「噴火」功能，畫面中可見，他將噴火裝置加裝在兩側車頭燈旁邊，接著發動車子，兩道烈焰瞬間從車頭噴出，噴射距離超過3公尺，四周瞬間灰煙瀰漫。

對於改裝技術十分自豪的米凱利安，將這輛「噴火車」取名為「龍」，並稱它是世界上第一輛可以噴火的汽車，同時也預告本月15日將用這輛噴火車燒毀另一輛車，「屆時將會上演一場火爆的汽車大戰」。

影片曝光後，網友全被噴火車強大的烈焰給嚇得目瞪口呆，紛紛留言直呼「這輛車可以上戰場、消滅敵人了吧」、「噴火功能太實用了，每輛車都應該裝設」、「這就是俄羅斯版本的瘋狂麥斯啊」；不過也有人指出噴火車潛藏的危機，「可能要停車或慢慢開才能使用噴火功能，否則有可能會有自燃的危險性」。

事實上，這並非是米凱利安第一次展示他的改裝作品，過去他就曾為汽車加裝「超長蜘蛛腿」，也曾替車子裝上巨大車輪。