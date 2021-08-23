人們過世之後，大部分的家屬都會選擇替死者進行火葬，並將骨灰安置在容器中、埋進土裡，或灑到水中、空中，不過你知道嗎？人的遺體並不是經過火化後就會直接變成灰燼，英國一名醫師近日拍片分享火葬的真實過程，讓不少網友都嚇壞了。

根據《太陽報》報導，英國國民保健署（NHS）醫師拉吉（Karan Raj）近日在TikTok上分享一段短片，推翻了大部分人對於火葬的想像，拉吉表示火化遺體並不會像焚燒樹木一樣，只留下一團灰燼，事實上人在火化期間，大部分的屍體和其他軟組織都會被蒸發和氧化，只剩下一些乾骨頭碎片，接著這些碎片會被放入叫做「骨灰研磨機（Cremulator）」的高速攪拌機內，最終磨成人們熟悉的沙土狀骨灰。

影片曝光後立刻吸引大量網友關注，截至目前為止觀看次數已經將近80萬，不少人都對火化真實的流程感到相當震驚，「我終於知道朋友不想被火葬的原因了」、「我不需要知道的事：火化遺體是如何運作的」、「謝謝你讓我不想火葬了」「所以我死之後會被放進攪拌機裡？」、「怎麼感覺好像在製作冰沙？」、「謝謝，我的親人剛被製作成骨頭冰沙」。

不過在台灣和日本，除非家屬有事先要求，否則喪葬業者並不會直接將骨頭磨成粉末，而是由家屬親自或喪葬業者代為「收拾」火化後的骨灰，在台灣這個過程被稱作「揀骨」。