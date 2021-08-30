近日印尼一名釣客準備到河邊釣魚，豈料在途中遇到一條身長8公尺，身體粗壯如椰子樹樹幹的巨蟒，釣客嚇得立刻拿起手機拍攝，不久後因為擔心自己的安危而匆匆離去，影片曝光後引發網友熱議，也引起當地官員注意。

根據《Tribunnews.com》報導，這段影片拍攝於南加里曼丹省塔納勞特縣（Tanahlaut）金塔普區（Kintap）的某處村莊，大約2個禮拜以前，一名釣客前往河邊釣魚，途中卻驚見一條巨蟒在地上緩緩爬動，他嚇一大跳，立刻拿出手機將這幕拍攝下來，不過由於蟒蛇體型實在過於龐大，所以鏡頭只能夠拍到牠的身體和尾巴。

這名釣客也透露，蟒蛇的身長預估至少有8公尺，身體粗度則和椰子樹的樹幹差不多，釣客發現牠的時候，牠正沿著一處住宅外圍的花圃緩緩向河邊爬去，之後還經過了當地居民耕種的農田。但因為擔心蟒蛇隨時會回頭攻擊自己，釣客在拍攝一小段影片後就匆匆離去，所以並不清楚巨蟒最後的下落。

這段影片曝光後很快就在網路上瘋傳，還引起了當地官員的注意，村長指出居民們過去就常常在花園中看見各種蛇類，但都只是小蛇，他推測因為最近花園有些淹水，這條巨蟒才會跑出來尋找其它的安全區域；雖然目前還沒有牲畜或人類遭到蟒蛇攻擊的事件傳出，但為了居民們的安全，當地官員表示將會對這條巨蟒進行更深入的追蹤調查。