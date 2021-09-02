超人氣日本動畫《天竺鼠車車》一推出就受到海內外網友歡迎，不少人沉浸在天竺鼠可愛呆萌的魅力之中，不過日前就有一名泰國女飼主分享公天竺鼠發情的影片，讓她只能硬著頭皮幫忙「排解」，畫面釣出一票苦主深表同情，直言「這真的很麻煩！」

原PO昨（1日）在泰國天竺鼠社團「บ้านแกสบี้ guinea pig thailand」PO文指出家中飼養的公天竺鼠正在發情，且情緒十分亢奮，為了讓牠舒服點，只好硬著頭皮幫牠「手動排解」。影片中可見，原PO雙手捧起天竺鼠，一手托著牠的背，一手按壓其腹部，不久天竺鼠突出體外的生殖器在經過一陣激烈顫抖後總算排出大量「子孫」，這才大功告成。

影片曝光後釣出一票苦主心有戚戚焉，直言每當公天竺鼠發情時，就必須人工幫忙排解，實在不堪其擾，「我家的一個月要幫牠2次，超麻煩」、「養母天竺鼠就不用這樣了，但也是有其他要注意的地方」、「這我真的無法，只能讓牠自己在籠子裡蹦蹦跳跳消耗體力」。

天竺鼠又叫豚鼠（Cavia porcellus），平均體重為700至1200公克之間，體長介於20至25公分，天竺鼠性情溫順、可愛，在人工飼養的情況下，平均壽命可達4年至5年。不過值得注意的是，天竺鼠是高度社會化的動物，且容易感到寂寞，因此瑞士早在2008年就立法，禁止飼主只養1隻天竺鼠，若是其中1隻天竺鼠死亡，飼主為了避免觸法，就必須再幫僅存的天竺鼠尋找新同伴，這項條例也催生出「天竺鼠相親、出租」的新興行業。