因為新冠疫情關係，不少學校採取遠距教學，馬來西亞吉隆坡一間國中近日進行線上考試，不料考到一半，原本的試題畫面卻突然開始播放情色影片，讓人尷尬至極。雖然監考老師當下要求學生退出視訊軟體，但有部分學生趁機將畫面翻拍下來，消息一出，惹怒不少學生家長。

綜合外媒報導，吉隆坡一間國中的二年級學生，近日使用Google Meet通訊系統應考「設計與工藝課程」的考試，沒想到作答到一半時，螢幕卻突然播放情色影片，過程中還不斷傳來呻吟聲，讓考生們當場傻眼。

有學生家長受訪時表示，雖然監考老師當下火速要求學生們退出線上考試系統，並要求事後透過表格來應試，但部分學生早就將這場鬧劇透過翻拍或是截圖的形式留存下來。

家長也提到，目前無法確定究竟是學生還是老師偷偷播放情色影片，但可以確定的是，只有擁有管理權限的「會議主持人」才能有分享畫面的資格；另外也有家長懷疑是系統遭到駭客入侵。

事件發生後，家長們隨即在群組內商討後續應對事宜，基於孩子們都未成年，此舉恐怕違反了2017年兒童性罪案法令，因此希望擁有截圖畫面的家長出面報警，舉報這起離譜鬧劇。