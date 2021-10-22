出海捕魚竟遇死劫！巴西一名男子日前與友人到亞馬遜河域捕魚，豈料竟遭7名海盜攻擊，船被搶走後，男子就下落不明，警方在河域附近進行大規模搜尋，最終在一條3公尺巨鱷腹中，找到他的遺體。

根據《鏡報》報導，巴西漁夫阿勞霍（Elias Araujo）16日與友人喬斯（Roberto Jos），開船至亞馬遜河域捕魚，未料竟遭到7名海盜搶劫，喬斯當時幸運脫困，之後跑進森林裡躲藏，隔日被人發現獲救，當時他整個人驚魂未定，之後被送往醫院治療，2天後順利出院。

但警方進行大規模搜索，卻一直找不到阿勞霍的下落，協助搜尋的村民20日在里奧內格羅河（Rio Negro river）發現殘破的屍體，推測阿勞霍可能被鱷魚吃下肚，之後追蹤找到吃人的鱷魚，其身長約10英尺（約3公尺），並設下陷阱將牠捕獲，村民剖開鱷魚肚子後，果真找到人類殘肢。

而當地警方西蒙斯（Renato Simoes）也證實消息，表示鱷魚肚子發現的遺體就是阿勞霍，但無法確定他是被海盜殺死後棄屍，還是逃亡時遭鱷魚攻擊而喪命，目前阿勞霍遺體已被送到瑪瑙斯市（Manaus）進行驗屍，詳細案情仍待警方進一步調查。