大部分人在餐廳或速食店買的飲料通常都會添加冰塊，喝起來十分清涼舒爽。外國一名製冰技師近日PO出影片，透露餐廳內的冰塊基本上都不太衛生，甚至可能導致人生病，他也公開了餐飲業者製冰機的真實狀況，超噁心的畫面讓網友們看到都瞬間崩潰。

根據《太陽報》報導，這名外號「冰人（The Ice Man）」的網友是一名製冰技師，他曾到許多餐廳、檢查過大量的製冰機，近日他特地將自己的檢查過程拍攝下來，並PO到TikTok上，警告人們在外面點飲料時，最好不要添加冰塊，因為大多數的製冰機都很不衛生，製作出來的冰塊甚至可能導致人生病。

從影片中可以看到，「冰人」走進一台外觀已經發霉、生鏽的製冰機，接著打開儲水空間，竟有一層黃綠色的汙垢漂浮在水上，而這些水就是用來製作冰塊的，「你不能告訴我，這些水不會讓人拉肚子，這些都是細菌水，太髒了」，他也提到有很多文章都寫過，商業用的冰塊很髒，並建議人們應該要閱讀。

報導中也引述食品安全網站，指出有許多病菌都可以在低溫的環境下生存，包含諾羅病毒、大腸桿菌、沙門氏菌等。

許多網友看完影片都備受震驚，紛紛留言：「你解鎖了我的新恐懼」、「太好了，我再也不敢喝外面的飲料了」、「我可以證實，80%餐廳的製冰機都是這個樣子」、「我在餐廳工作，可以跟大家說這是真的，不是每個地方都會定期清洗、維修製冰機」、「我以後再也不點冰塊了，感謝你」、「說好的衛生稽查員呢？」。