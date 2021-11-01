繼萬聖節之後，國外行之有年的「NNN」迷因挑戰又開始了！根據活動規則，生理男性的網友禁止在11月進行性行為，甚至連「自嗨」也不被允許，挑戰長達30天，直到12月才能解禁。

「NNN」其實是No Nut November的縮寫，意指整個11月都「不可以射」。事實上，這場惡趣味的禁慾挑戰，距今已有10年歷史，只是因為這2年「迷因」盛行，將這股男性自律運動在網路上推升至最高點。

不過也有一說指NNN是從一個不刮鬍子「No-Shave November」的活動而來，也叫做「Movember」，這裡的M指的是Mustache（唇上的小鬍子），和11月的英文單字November結合而成，活動內容主要是提醒大家關注前列腺癌、睪丸癌等男性疾病。

根據《Urban Dictionary》網站指出，NNN的遊戲規則包括不能自慰、不能射精，雖然可以看謎片、也可以摸摸，但不能「射出來」，除此之外，僅允許夢遺一次，若是能堅持30天，就能成功晉級「摧毀陰莖12月挑戰」（Destroying Duck December）。

而DDD的玩法則是12月1號你要射精1次，12月2號你要射精2次，12月3號你要射精3次…以此類推，也就是說，當日期來到最後一天時，挑戰者必須完成31次的壯舉，因此強烈不建議這麼做。