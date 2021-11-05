職業不分貴賤。一名網友日前到超商買東西，瞥見身旁一名正在選購商品的男子，腳上竟沒穿鞋只穿襪子，讓他看了非常訝異，隨後走出店家後，發現門口擺了一雙雨鞋，他才瞬間秒懂，也將此事PO在臉書，讓不少人看了直呼「高尚」。

一名網友在《爆料公社》表示，日前他到淡水簽約開會，停好車後就至附近的超商買東西，發現旁邊一名男顧客沒穿鞋，僅穿襪子在店裡挑選商品，起初他並不以為意，直到走出超商後，才注意到店門口擺了一雙雨鞋，上面沾了一層厚厚的土。

原PO瞬間了解沒穿鞋男子的用意，「原來他是怕自己帶土的雨鞋，弄髒了便利商店的亮潔的地板，所以刻意把雨鞋脫在店門外」，以對方的長相來看，推測對方是外籍移工，應該是在便利商店對面建築工地的施工人員，讓他不禁讚嘆，「他的經濟條件或許沒有太好，但衣著的污損，卻掩不住他潔淨高尚的同理心」。

原PO也感動地說，看到男子的行為後，讓他感受到正面能量，也希望自己能以此教育孩子，建立起高尚品德與正面價值觀。此事被分享至臉書後，獲得5萬人按讚，網友表示「用最髒的身體，賺著最乾淨的錢」、「人品與修養真的跟職業無關，不管賺多或賺少，他都能同理心體諒店員的辛苦，值得讓人省思」。

還有人分享類似事情，「我之前載一位工廠師傅去確認物品，上車時他帶了一張報紙，墊在汽車座椅上，他說怕衣服髒污染座椅，其實我覺得沒關係，但師傅說他不好意思」、「我也有遇過，坐火車時一位師傅全身沾水泥，雨鞋抱在胸前，不敢坐椅子，縮在火車門口，生怕碰到別人弄髒，但他們真的是我們最該尊敬的人，因為沒有他們，我們的房子就沒有辦法完整」。