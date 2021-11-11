陳時中脫罩喝酒歡唱「女侍坐陪」 46秒完整影片曝光網瘋傳

衛福部長陳時中遭爆防疫期間聚餐，還將口罩脫下喝酒高歌，在場還有數名女性相陪引熱議，，但陳昨回應，該影片為去年6月15日他應邀朋友的飯局，且當時並非三級警戒期間。有網友看完影片推測，從這個場合看來，影片流出者應該是同陣營的人？直喊黨內互砍真是恐怖。

有批踢踢網友看完陳時中整件事情經過，在八卦板發文直言，影片要是去年6月，那時候陳時中聲勢正旺，拍片者當時就想到要留一手喔，果然當醫生的就是聰明；另也有網友回應，從這個場合看來，影片流出者好像是同個陣營的人？黨內互砍真是恐怖啊！而這個拍攝時間是不是去年6月應該也有辦法證明吧？如果後來證明時間點和陳時中講的對不上，那陳應該也不用再想更上一層樓了。

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

陳時中昨晚遭爆防疫期間與商界聞人聚餐，全場無人戴口罩，陳時中本人更是脫下口罩邊高歌邊與大家敬酒致意，一旁的人不斷鼓譟炒熱氣氛，大喊「水啦」，旁邊甚至多名女子在場，影片一出，引發輿論譁然。對此，陳時中已緊急澄清，表示聚會的時間在去年6月15日，非三級警戒期間；這聚會為友人臨時邀約，到場時間已晚，故僅短暫致意，唱2首歌即離開。