硬幣和鈔票流通快速，出現在你手上之前，早已經過成千上萬人之手，不過在交易過程中，你是否認真看過上頭是否有被人做過記號呢？日前就有網友透露，有人從店家找零的鈔票中，發現一張黏有金箔的百元紙鈔，讓他十分錯愕，擔心厄運上身。

原PO日前在臉書社團《爆系知識家》上傳一張照片，畫面中可見，一張紅色的百元紙鈔被黏上了一塊金箔，讓人不免聯想到金紙上的金箔，加上感覺是特意被黏上去的，讓他越想越不對勁，「買東西找零無意間發現的，這是哪個地方的民俗嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「會不會是去廟裡求的發財金？」、「可能是用金箔膏黏上去的，但用途不能理解，畢竟純度高的金箔也不便宜」、「這尺寸的真金箔一張3.5元，現在可能更貴，所以這張100元，最少價值103.5元」、「建議趕快脫手」。

不過也有網友出言緩頰，「叫你朋友不需要自己嚇自己，該用就用」、「金的都是給神明的，比較不用怕，怕別人拒收可以試著找像停車場機器這類不會挑的，就可以投下去付錢了」、「真的很害怕天將厄運的話，可以拿去台灣銀行換一張沒有瑕疵的，這樣也不怕再把厄運轉給別人」、「沒有天降福厄，只有人心作祟」。