前民進黨主席施明德之前爆料，民進黨創黨主席江鵬堅曾向他坦白謝長廷也是臥底，對此謝長廷揚言提告。施明德懇求謝長廷趕快到法院告，不敢提告，那就是爪耙仔了；施明德今天(17日)甚至表示，謝長廷到現在還不敢告，並爆2008年他為何提出，如果時任總統的陳水扁願意向人民道歉下台，就去替謝長廷站台，是因為他不便直接告訴他們，謝長廷的真實卧底身分，才提出這個替代方案。

施明德17日在臉書貼文表示，致某先生：我等了你3個3天了，什麼都沒等到。你不是官腔官調：「限你3天」，否則「就提告」？9天了，你還不敢告。不要再瞎掰你「悲天憫人」了

施明德接著表示，這樣也好，你是舊黨國的臥底特務這件事，沸沸揚揚20年，終於就此塵埃落定。免得上法庭，又浪費司法資源。你真的很會替國家著想。只是你的表現與定位，不像江鵬堅那麼優雅、智慧。他是自我告白，確認往生之前，已經定位自己是「綠色人生」，與他的原生黨國割袍斷義了。而你呢？

施明德指出，1996年彭明敏和謝長廷參選總統、副總統時，他擔任黨主席，認真替他們輔選。2008年你真的很厲害，臥底者變成民進黨的副總統候選人。你拜託葉菊蘭、許信良，好像還有蘇治芬，拜託他替你站台。他不便直接告訴他們，你的真實卧底身分，他提出替代方案：「如果陳水扁願意向人民道歉下台，我就去替長仔站台。」大家應該還記得，許信良真的去找阿扁，碰了一鼻子灰。你們律師很多都是聰明沒有智慧，下場都會很難看。

施明德表示，民進黨在2000年執政，正是美麗島大審律師們全面掌權的時代，誰最怕檔案公開？恐怕就是這些新權貴們！謝長廷你任內不打開，總有打開者。施明德還呼籲，總統，請還我檔案！還給我苦難的一生，奮鬥的血淚痕跡。