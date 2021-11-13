天氣漸冷，熱呼呼的地瓜入口，既暖身又暖心，不過賣地瓜真能日賺斗金嗎？大陸山東一名女記者劉朝麗在職場上待了6年，因為懷念兒時烤地瓜的甜蜜滋味，毅然決然辭職回老家賣起地瓜，今年銷售總額即將破億。消息一出，不少人質疑真實性，但劉朝麗回應「1個億其實並不多」，震驚無數網友。

綜合陸媒報導，劉朝麗兒時和父親在內蒙古生活，因為物資貧乏，沒什麼零食、水果可以吃，熱氣騰騰的烤地瓜香氣撲鼻，是她記憶中最美好的滋味。後來在機緣巧合之下，她選擇結束6年的職場生活，改行賣起地瓜，對於網友質疑銷售破億的說法，劉朝麗表示，外界的理解與計算可能有出入，「我們賣1個億其實並不多，像我這樣返鄉創業、銷售農產品的同行，賣蘋果、賣橘子銷售額達到幾個億的其實非常多。」

劉朝麗表示，公司並非只在某個城鎮種地瓜，而是在全國各省廣為種植，如此一來才能應付龐大的銷售需求，「我們從南方種到北方，廣州、湛江、雲南、安徽、河南、河北、山東都有我們的種植訂單。所以從這個角度而言，網友的理解也沒有錯，一個地方是沒有辦法滿足那麼多需求的」。

劉朝麗接著提到，公司在多個網購平台、社交媒體都有銷售管道，甚至也有網紅直播帶貨，然而農產品銷售的難處在於缺乏從生產到銷售中間的供應環節，而她的團隊就是透過供應鏈的力量，解決供需之間的跳板問題。不過她也強調，「1億銷售額指的是公司銷售所有產品獲得的總銷售額，沒有減去成本，不等於利潤」。

消息一出隨即掀起大陸網友熱議，紛紛留言直呼「又想騙我辭職去種地」、「我現在回農村還來得及嗎？」、「有能力的人到哪兒都閃閃發光」。