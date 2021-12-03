大陸河南一名老婦發現愛孫燙傷，不料竟依照傳統偏方，將老鼠泡在油中，接著搗成肉泥，將提煉出的泥狀物塗抹在孫子的傷口處，此舉差點害死孫子，最後緊急送進重症病房治療。

綜合陸媒報導，河南一名老婦發現愛孫燙傷之後，情急之下忘記「沖、脫、泡、蓋、送」的燙傷口訣，反倒是依照偏方，將捕捉到的老鼠浸泡在香油中，接著搗碎和成肉泥狀，敷在傷口處。沒想到此舉造成孫子傷口嚴重感染，只能緊急送進兒童病院的重症病房醫治。

對此，收治該名男童的河南省兒童醫院主管藥師張淼表示，因為家長聽信偏方，用老鼠熬油塗抹在孩子皮膚上治燙傷，才會導致傷口嚴重感染，幸虧此次就醫及時，否則恐有致命風險。最後，他也呼籲家長，一旦發現孩子身體出現異狀，應儘快就醫，千萬別亂用民間偏方。

貼文一出隨即掀起網友熱議，不少人透露真的聽過這項偏方，「聽說是要用剛出生的老鼠」、「但我聽說是要泡酒欸，沒聽過泡油」、「我也記得是幼鼠，剛出生然後還沒長毛的那種泡酒，但是得泡好幾個月」、「我小時候整個背部都燙傷了，我奶奶就是用老鼠油給我塗」。