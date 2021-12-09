俄羅斯一名23歲女教師擁有天使臉蛋、魔鬼身材，平時還兼職跳鋼管舞，不過日前一支脫衣熱舞影片惹怒家長，一狀告上學校，最後慘被開除。對此，她憤怒表示，這樣的結果她無法接受，也不會屈服，會堅持捍衛自身權利。

綜合外媒報導，卡西麗娜（Viktoria Kashirina）是俄羅斯新西伯利亞市（Novosibirsk）的小學俄文老師，副業則是鋼管舞者。不過今年9月底時，有學生在卡西麗娜的Instagram上發現一段火辣影片，只見她穿著清涼，在床上露半球狂扭，挑逗意味十足，隨後又將影片拿給媽媽看，結果家長氣得一狀告上學校。

報導指出，該名學生家長傳訊息要求卡西麗娜不要發布如此露骨的影片，或是乾脆將社群帳號關掉，還說她在學生眼中的確有了光環，但絕不是因為作為老師而得來的。學校方面得知後更依「違反道德原則」將她開除。

對此，卡西麗娜表示，自身跳鋼管舞的經歷已經好多年，且她的教學一直備受學生喜愛，期間也從未隱瞞身兼鋼管舞者的身分，該部影片也是一種藝術美學的展現，並不是刻意拍給學生看，認為學校貿然將她解聘對她來說相當不公平，同時干擾她個人生活的自由，她要求學校必須支付解雇賠償金，否則不惜告上法院，提出訴訟。