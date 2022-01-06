美國密西根州一名3歲男童，從小就擁有健美身材，力氣大到還可以自己搬家具，肌耐力比一般小孩更強壯，他還因此被封為「迷你綠巨人」，醫師對於此案例也感到非常好奇，還稱他為「醫學之謎」，如今事隔13年，他的現況也引人關注。

由於「迷你綠巨人」利亞姆狀況特殊，吸引節目單位幫他拍攝紀錄片《The World's Strongest Toddler》。(影片來源/YouTube/Documentary Warehouse)

根據《太陽報》報導，利亞姆（Liam Hoekstra）5個月大時學會走路，6個月大開始爬樓梯，1歲時就會做引體向上運動，甚至能抬起家具，3歲時身材宛如健美運動員，擁有腹肌和二頭肌，但他並非靠後天訓練，而是天生如此，這也讓外界非常好奇，2014年還有節目單位幫他拍攝紀錄片《The World's Strongest Toddler》。

利亞姆兒時與現在的差異。(圖翻攝自/臉書/Liam Hoekstra)

醫師甚至稱利亞姆為醫學之謎，不過經過長期研究後，專家認為利亞姆應該是患有罕見的遺傳病，稱為「肌球蛋白基因突變」（Myosatin gene mutation），使他的肌肉量比一般孩子多出40%，但相對的身體脂肪就較少。

如今利亞姆已16歲，目前是一名高中生，也是冰上曲棍球高中隊球員，平時喜歡運動與釣魚，而他的身材也不再像小時候強壯，是一名非常正常的學生，所幸「肌球蛋白基因突變」並沒有造成他身體出問題。而美國另一名超壯男童桑德拉克（Richard Sandrak）則是靠後天練出肌肉，而他長大後的模樣，同樣與小時候差很多。