被譽為「香江第一美人」的港星關之琳，即使已經58歲了，依舊保養得宜，美貌和身材都維持的相當好，近日有網友分享和關之琳的合影，大美人狀態極佳，幾乎沒有受到歲月摧殘，令人驚嘆不已。

近日有網友分享和關之琳的合照，只見她全身走丹寧風，休閒中帶點時髦感，氣色極佳的她，整個人容光煥發，皮膚白皙緊緻，身材也沒有走樣，根本看不出她即將步入花甲之年，該網友也大讚「關之琳姐姐才是不老傳說，萬千少男的夢吧，十三姨還是那麼美。」

網友分享和關之琳合影。(圖／翻攝自微博)

同場的還有周汶錡。(圖／翻攝自微博)

同場的還有香港第一名模周汶錡，47歲的她也狀態極佳，該網友也誇她少女感十足，從她駐顏有術的外型看來，說是20幾歲少女也不為過，兩位都是凍齡女神。

58歲大美人關之琳雖然息影多年，但依舊是不少粉絲心目中的女神，之前開設抖音帳號，不到24小時就吸引100萬粉絲關注，人氣相當火紅，而目前單身的她，也樂得清閒，投資房地產有術的她，據傳已累積超過20億台幣身家，之前她公開自己1.5億港幣（約台幣6億）豪宅，不僅可以遠眺維多利亞港，室內寬敞還有氣派裝潢，奢華程度令人瞠目結舌。