農曆春節即將到來，不少人開始置辦年菜，或是預購現成菜色，不過除了象徵團圓的火鍋、年年有餘的魚料理，或是步步高升的蘿蔔糕之外，也有網友不解，「為什麼年夜飯一定要有蝦子？」事實上背後藏著好兆頭的寓意！

農曆年前不少餐飲業者會提供民眾預購年菜，攤開各家菜單不難發現，除了佛跳牆、魚翅羹之外，醉蝦也是過年最常見的年夜飯料理之一，不過就有網友不解，「為什麼年夜飯一定要有蝦子？」難道蝦子不會「愈吃愈瞎」嗎？

事實上，蝦子有象徵「長壽」的意思，眾所皆知，煮熟後的紅色蝦子顏色喜氣，是很常見的料理食材，日本人認為，蝦子的長鬚以及煮熟後彎曲的身子，看起來就像是老人，而這也是蝦子的日文「えび」漢字就叫做「海老」的原因，代表住在「海」裡的「老」人。

因此，蝦子在日本象徵長壽，代表著希望能夠活到「腰都彎了」的年紀，同時蝦子料理也是喜慶宴會上必吃菜色之一。坊間還有一個說法是，過年吃蝦子，就是希望能跟蝦子一樣活跳跳，代表活力四射。

除此之外，《10 Seconds Class - 10秒鐘教室》過去也曾分享各式年菜代表的寓意，包括：餃子又稱元寶，有招財進寶之意；佛跳牆用料豐富且昂貴，代表高貴、富貴；年糕有年年高升之意等等。