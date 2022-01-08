許多飼主養的動物大多是貓狗、兔子或老鼠等，若出現食蟻獸，肯定讓不少人感到好奇。嘉義一間獸醫院在臉書粉專分享，日前一隻食蟻獸來看診，由於此狀況非常少見，因此獸醫起初還以為是毛小孩的名字，見到本尊後才恍然大悟。

嘉樂動物醫院除了醫治貓狗外，還有設立非犬貓特殊動物門診，日前一隻食蟻獸來看診，由於平時很少收治這類的動物，因此醫師聽到助理告知「下一個門診是食蟻獸喔！」，當下讓他非常困惑，笑著問「什麼動物名字這麼可愛，取叫食蟻獸？」，助理當下聽了哭笑不得，並回覆「阿就…食蟻獸啊」。

沒想到，毛小孩病患真的是一隻食蟻獸，獸醫看到本尊後，也覺得非常有趣，而嘉樂動物醫院也將此趣文分享到臉書粉專，不少網友表示，「哇賽！這個當寵物好威」、「去哪裡找那麼多螞蟻給牠吃？」、「覺得醫師更厲害，隨便來一隻都會醫」、「好特別，食蟻獸也有人拿來當寵物」。

食蟻獸分布在南美洲，棲息於森林內，主要分成三大類，分別為大食蟻獸，連同尾巴體長可達1.8公尺、小食蟻獸，體長約1.2公尺、侏食蟻獸，總體長只有35公分，牠們的體溫約攝氏27到33度，是哺乳動物裡最低的，因此新陳代謝慢，再加上牠們喜歡吃白蟻和螞蟻，營養攝取不容易，所以會牠們會盡量減少活動，降低能量的消耗。