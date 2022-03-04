獅子、老虎屬於猛獸類動物，但當牠們在沒攻擊性情況下，也會做出撒嬌的舉動，再加上牠們都屬於大型貓科動物，因此也被稱作「大貓咪」。美國愛荷華州一間動物園，近日分享園區內老虎曬太陽睡覺的模樣，超萌表情讓人一度忘記牠們是猛獸。

美國愛荷華州動物園Blank Park Zoo近日在臉書PO出園區內老虎的照片，只見當天陽光充足，老虎在欄舍裡找到一塊大石頭後，便躺在上面休息，之後甚至曬到翻肚睡著，似乎非常享受，老虎的霸氣瞬間盡失，照片也吸引近3千人按讚。

不少網友笑著說，「所有貓科動物都是一樣的，不管牠們有多大隻」、「好想幫牠揉肚肚，但需要很大的勇氣啊」、「牠曬太陽的樣子，跟我家的貓一模一樣」。先前園區也曾分享過公獅與母獅，依偎在一起曬太陽的畫面，讓民眾看到猛獸可愛的一面。

獅子、老虎和豹在野外位於掠食者頂端，給人兇猛的印象，因此當牠們做出反差萌的舉動時，總是格外受關注。日本動物園也有一隻非常可愛的豹，札幌市圓山動物園的雪豹「Shijimu」(シジム）一天吃完飯後，看到飼養員準備離開，牠下一秒竟變大貓，依依不捨的看著飼養員，還揮動牠蓬鬆的尾巴，好像在說「別離開我，我還想再吃」，撒嬌萌樣融化一票網友。