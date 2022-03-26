古人對頭髮非常重視，髮型不僅能用來辨別年齡，甚至還是地位的象徵。先秦時期，剪頭髮被視為一種刑罰，用來羞辱犯人，而髮型的變化也顯示一個人的身分，唐朝時女性的髮髻梳得越高，就代表地位越高，明朝時妓女還被規定只能梳一種髮型。

根據《梨視頻》報導，古人認為「身體髮膚，受之父母，不敢毀傷，孝之始也」，因此當時無論男女，只要成年就不會剪髮，因此周朝王族犯宮刑者，會將其長髮剪短，用以代替宮刑，直到秦朝衍生出「髡刑」，是古代中國五刑之一，就是將犯人的頭髮部分或全剃掉，屬於一種恥辱刑，根據《晉書·陳壽傳》記載「壽父為馬謖參軍，謖為諸葛亮所誅，壽父亦坐被髡」，指《三國志》作者陳壽的父親受馬謖牽連而被髡刑。

到了漢朝，髮型可以用來辨別年齡，因此出現垂髫、總角、束髮等有關髮型的詞彙，例如《禮記·內則》「拂髦，總角。」，鄭玄註：「總角，收髮結之。」指8歲到14歲的少年兒童；南朝梁·武帝《河中之水歌》「頭上金釵十二行，足下絲履五文章。」即古代女子12歲開始戴髮釵、梳妝，男性20歲要進行成年禮「弱冠」，女性到了15歲就要舉行及笄，也表示到了適婚年齡。

唐朝時髮型不只是造型，更是女子身分與貞潔的象徵，未婚女子喜歡梳雙螺髻，久而久之就成為處女的標誌，因此當時有許多老鴇，會讓底下的妓女梳雙螺髻，用以提高價碼，而出嫁女性則改梳為同心結，象徵夫妻恩愛、永結同心，不僅如此，髮型與地位也有關係，唐朝女性的髮型梳得越高，就表示地位越高。

直到明朝，根據《明實錄》記載，「教坊司樂藝著卍字頂巾，系燈線褡膊，樂妓明角冠皂褙子，不許與民妻同。」、「教坊司伶人常服綠色巾，以別士庶人服。」當時朱元璋下令，妓女的髮型不能跟正常女性相同，還必須戴卍字頭巾，不僅如此，妓女的男性親屬還要戴綠頭巾，這也成為戴綠帽的由來。而清朝則是新娘結婚前要進行「開臉」，指去除臉部的汗毛、剪齊額髮和鬢角，因此髮型為齊瀏海就是已婚婦女。