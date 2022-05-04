常看古裝宮廷劇的人，應該時常可以看見太監拿著皇帝聖旨在宣讀的情境，偶爾還有人會為了達成自己的目的而假傳聖旨，但這些情節在歷史上其實都是極少出現的，但為什麼古人不偽造聖旨呢？一切都是因為太難成功了。

根據《上游新聞》報導，聖旨是皇帝對臣民下達命令或公告事項的正式公文，為了防止聖旨在傳送的過程中遭到置換，因此開發了一套防偽機制，首先便是聖旨的材質，通常都會使用上好蠶絲製成的綾錦織品，而上面的圖騰多為祥雲瑞鶴，樣式十分富麗堂皇。

其次，頒布給不同階級的官員時，聖旨的顏色也有所不同，通常都是官階越高顏色就會越豐富，根據明清的規定，五品以上官員的聖旨有三色、五色和七色的，五品以下則為單一的純白綾；另外，軸柄的材質也依階級有著嚴格區別，一品為玉軸，二品為黑犀牛角軸，三品為貼金軸，四、五品為黑牛角軸。

再者，聖旨的兩旁都會印有在飛舞的銀色巨龍做為防偽標誌，就連開頭第一個字也有屬於自己的位置，必須寫在右上角第一朵祥雲上；而明清兩代皆使用「奉天承運皇帝詔曰」作為聖旨開頭，因此開始有了「繡字暗記」這個防偽機制，「奉」字除了要符合第一朵祥雲的位置以外，還必須用精巧的繡工來繡上，因此一般人是很難可以偽造聖旨的。