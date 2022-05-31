太平洋島國吉里巴斯（Kiribati）的2名漁民出海捕魚，卻不幸迷失方向，就連攜帶在身上的GPS也沒電了，2人只好漫無目的在海上漂流，然而33天後，他們不但奇蹟生存，還在過程中找到失蹤50年叔叔的下落。

Fishermen unravel family mystery after month at sea https://t.co/d0GjDqSfFi via @ABCaustralia (mind blown) — FunkSands (@funksands) October 5, 2021

根據《ABC》報導，這起事件發生在2011年10月，53歲的烏因（Uein Buranibwe）和26歲的塔馬伊（Temaei Tontaake）出海捕魚，原本應該要到80公里遠的地方取得汽油，途中卻不幸迷失方向，原本帶在身上的GPS也剛好沒電，只能靠著少量的飲用水和沿途捕到的漁獲維生，等到這些物品都用完後，一度3、4天沒有進食，甚至被迫喝下海水。

幸好不久後2人就漂流到納莫里克環礁（Namorik Atoll），島上不但有水和食物，還有大約600人的島民，除此之外，他們還發現有一名女子也會說吉里巴斯的語言，一問之下才發現，她竟是塔馬伊叔叔的後代。

報導指出，塔馬伊的叔叔昂克（Onkel Bairo）在50年前出海捕魚，卻一去不返，被親戚們認為已經溺水身亡，沒想到他當時竟也誤打誤撞來到納莫里克環礁，還在這裡定居下來，並與當地女子成家立業，只不過當2人抵達時，昂克早已過世。

最後烏因和塔馬伊搭乘貨船，抵達距吉里巴斯600多公里的馬紹爾群島，才終於能夠和家人報平安，同時等待一架飛機修復完畢後，順利返家。

《馬紹爾群島雜誌》編輯吉夫（Giff Johnson）表示，他曾詢問過烏因和塔馬伊，是否有很多漁夫曾在海上迷航，2人則回答這種事情很常發生，不少人因此消失不見。另外吉夫相信，烏因和塔馬伊下次出航前，一定會先做好萬全準備，「他們可能以為有GPS就沒問題，但我想這個經歷的寓意是，還是要多帶幾顆電池」。