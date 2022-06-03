網路上日前瘋傳一張漫畫照與真人的對比圖，由於相似度極高，加上模特兒不僅顏值出眾，還擁有火辣身材，傲人上圍呼之欲出，讓不少網友看了血脈賁張，更有眼尖網友認出本尊是台灣知名女性繪畫師「馬吉」所繪的自畫像。

有網友日前在以討論ACG（動畫、漫畫、遊戲與相關周邊）話題為主的PTT「C_Chat板」PO出一組照片，意外掀起眾人熱議，照片左圖所畫的虛擬人物相當具有日系風格，可愛的臉龐搭配水汪汪的大眼，加上一頭飄逸的長髮隨意披散在曼妙的胴體上，與右邊的真人照片姿勢如出一轍，傲人上圍呼之欲出，性感指數破表。

不少眼尖網友指出，照片右邊的真人是台灣女繪師「馬吉」，光是推特就有22萬粉絲專注，經常分享自己的接案作品，這次特別發揮創意，透過「畫自己」，讓更多網友能認識她。

照片曝光後，網友暴動直呼「太辣了吧」、「現在的畫師都這麼猛嗎？」、「真人比較香」、「本人根本也是二次元出來的」、「我被這張圖蒙蔽了雙眼」、「畫自己的方式好像過去挺多人嘗試過，但這個太強」。