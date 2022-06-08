JKF性感辣模安希，擁有甜美臉蛋與F級傲人上圍，由於身高僅有153公分高，成為許多人心中「童顏巨乳」的代表，人氣高漲的她instagram多達123萬粉絲追蹤，日前她曬出全身粉紅造型的裝扮，只見一對傲人北半球幾乎要將上衣撐破，讓所有人看的鼻血直流。

安希在instagram曬出全身粉紅裝扮，頭上還綁著超大蝴蝶結，一甩平日給人的性感風格，展現出罕見的可愛模樣，只見她輕靠在沙發旁，對著鏡頭擺出撩人動作，火辣S曲線一覽無遺，她也稍將身體往前傾，一對渾圓北半球立刻搶盡眾人目光，由於上衣只用兩塊布纏繞在身上，稍有不慎掉落就會直接走光，短短時間就吸引上萬人按讚。

此外，她更語帶挑逗宣傳商品：「很多男生私我說想買衣服給女友穿，建議你們可以讓她直接挑比較快，或我直接當你女友」，立刻引起網友回應：「請問請安希當女友的號碼牌到幾號了」、「有妳這樣的女友男生會有安全感嘛！我是有安全帽啦！不怕」、「 好漂亮、好適合，我戀愛了，而且我非常願意」、「妳來當我女友好了，我願意養妳」、「私訊的應該想選第二選項吧」。

安希之前在instagram曝光了一支短片，只見她穿著細肩帶運動內衣在腳底按摩板上跳跳繩，雖然表情痛苦到不行，但1、2下的跳動幾乎要讓豐滿上圍呼之欲出，讓廣大粉絲們看了直呼好害羞。