女星妖嬌由「黑澀會美眉」身分出道後，就憑著亮麗外表與兇猛好身材朝向多元化發展，除了會唱、會跳、會演戲之外，妖嬌近期也開始朝著DJ界邁進，並在各大活動中展現音樂實力，使她人氣不斷攀升。而近日趁著工作空檔前往高雄旅遊的她，也在社群平台上曬出泳裝照，火辣的身材再度令網友看了直噴鼻血。

妖嬌近日拿下「2022台灣最性感女DJ」第一名而使人氣爆棚，工作行程滿檔，即使如此她仍趁著空檔前往高雄度假玩水，並在個人IG上發文透露自己其實非常害怕溺水，因此不愛跳水，也不太喜歡潛水，雖然硬要她潛水也是可以，但她不喜歡水進耳朵的感覺，甚至要花很長的心理建設才敢潛水，因此買來的泳裝，大多只是穿來拍照而已。

而照片中，只見妖嬌頭戴草帽，身上穿著一件大紅色泳衣，在民宿的招牌前對著鏡頭擺出各種撩人的姿勢，而泳衣領口深V至肚臍的性感設計與超高岔的剪裁，加上由下往上的拍攝角度，使妖嬌豐滿的雙峰弧線及一雙白皙的逆天長腿一覽無遺，令網友忍不住歪樓表示「簡直目不轉睛」、「真美」、「真夭壽」、「好波」、「胸大腿長人又美」，當然也有網友認真的回覆「我完全懂你的感受!!!!而且深潛的時候 有時候還會有一點點幽閉恐懼」、「我能體會妖嬌你的恐懼，我也是一樣怕跳水，翻船之類的，怕嗆到水溺水的感覺非常可怕」，意外引起熱烈討論。